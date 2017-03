Bắt 2 Giám đốc tư nhân buôn lậu

19h ngày 28-11, tại ngã ba Lê Thánh Tông - Nguyễn Trãi, thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP Hải Phòng) qua kiểm tra 7 chiếc xe ôtô mới do Hàn Quốc sản xuất vừa nhập khẩu vào Việt Nam đã phát hiện trong 7 chiếc xe này cất giấu tới 170 chiếc lốp mới cùng nhiều phụ tùng ôtô do Hàn Quốc sản xuất (tất cả đều là hàng nhập lậu).

Qua công tác điều tra xác minh ban đầu, ngày 1-12, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối với chủ lô hàng là Lê Ngọc Hải, 33 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH JBC, Hà Nội. Tiếp đó, ngày 2-12, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp tiếp Nguyễn Thị Tuyến, 36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thành Lâm, Hải Phòng.

Điều đáng chú ý, các đối tượng buôn lậu đã sử dụng nhiều thủ đoạn luồn lách, vận chuyển số hàng lậu trên vào nội địa Việt Nam song không bị các cơ quan chức năng trước đó phát hiện.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu lốp và phụ tùng ôtô từ Hàn Quốc về Việt Nam.



