Bắt 2 người nước ngoài chuyên cướp tài sản

Đây là 2 đối tượng nằm trong một băng nhóm chuyên cướp và trộm cắp tài sản trong két sắt trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận thời gian qua.

Tại địa điểm bắt 2 người Trung Quốc này, cơ quan công an thu giữ 7 triệu đồng và 7 lọ dung dịch nghi chứa chất ma túy. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao đối tượng, vật chứng cho Công an TP Hà Nội và tiếp tục phối hợp đấu tranh mở rộng vụ án.