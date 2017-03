Bắt 20 quái xế biểu diễn lạng lách

Trong đêm 12 rạng sáng 13-3, đội phối hợp cùng các lực lượng khác đã xử lý, giải tán hàng ngàn quái xế tụ tập tại dạ cầu Tân Thuận, tạm giữ 57 phương tiện, lập hồ sơ xử lý 68 trường hợp vi phạm.

Khi bị tập kích bất ngờ, các quái xế tháo chạy tán loạn lẩn vào các con hẻm. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, các quái xế quay lại dạ cầu Tân Thuận để tiếp tục biểu diễn tốc độ.

Được biết gần đây, Công an TP.HCM đã nỗ lực truy quét “bão đêm” lộng hành ở các điểm nóng, nhất là địa bàn quận Bình Thạnh. Do đó các quái xế di chuyển đến khu vực dạ cầu Tân Thuận, quận 4. Trung tá Cường khẳng định trong thời gian tới, Công an quận 4 sẽ tiếp tục truy quét đua xe.

Rạng sáng 13-3, Đội CSGT TT-PƯN Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt 20 quái xế cùng phương tiện về hành vi lạng lách, đánh võng.

Từ tin báo người dân về nhóm quái xế đang tụ tập chạy biểu diễn xe máy với tốc độ cao trên đường Nguyễn Xí qua các đường Hoàng Hoa Thám, Nơ Trang Long rồi tụ lại ở ngã năm Bình Hòa. Đội CSGT quận đã triển khai vây bắt.

Thượng tá Lê Thanh Vũ - Đội phó Đội CSGT TT-PƯN cho biết hiện nay nơi giữ xe vi phạm của quận đã quá tải.

D.ANH - L.NGUYỄN