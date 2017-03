Bắt 3 đối tượng tiêu thụ xe máy gian

một số đối tượng ở Hải Phòng liên hệ đòi anh chuộc chiếc xe máy nhãn hiệu Air Blade BKS: 30F3-3265, đã bị mất vào ngày 24-12, khi dựng trước cửa số nhà 24 đường Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo của bị hại, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hải Phòng đã tiến hành xác minh, điều tra. Trong khi lực lượng công an đang khẩn trương vào cuộc, đối tượng lại tiếp tục điện thoại hẹn anh Lai chuộc xe. Đến trưa 5-1, theo hẹn ông Phạm Quang Luyến (là bố đẻ của anh Phạm Quang Lai) đến bến xe Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng để chuộc xe.

Tại đây một đối tượng đã chờ sẵn bắt ông Luyến ngồi lên xe, rồi đột ngột nổ máy chạy qua nhiều đường phố nhằm "cắt đuôi" công an rồi vào một quán nước ở khu vực ngã ba thuộc tổ 11, phường Đằng Hải, quận Hải An. Lúc này, một đối tượng khác đã chờ sẵn trong quán. Tại đây, hai đối tượng đòi ông Luyến phải bỏ ra 16 triệu đồng chuộc xe, nhưng ông Luyến cho biết là chỉ mang theo 11 triệu đồng và 200 USD. Sau một hồi thương lượng, khi hai đối tượng đồng ý nhận số tiền của ông Luyến thì bị lực lượng công an bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số tiền và chiếc xe máy tang vật.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng là Phạm Đức Duy, SN 1990, trú tại 25A/28 Đông An Phụng, phường Lạch Tray, Ngô Quyền và Lê Tất Hoàn, SN 1981, trú tại tổ 11, phường Đằng Hải khai nhận: trước đó, thông qua một người làm nghề rửa xe máy là Nguyễn Duy Tịnh, SN 1978, trú tại tổ 14, cùng phường Đằng Hải môi giới, tên Hoàn mua chiếc xe trên của một đối tượng khác (không rõ địa chỉ) với giá 13 triệu đồng. Sau đó, Hoàn giao cho tên Tịnh đi mượn dụng cụ sửa chữa xe máy đem về nhà cho Phạm Đức Duy tháo ổ khóa đưa xe đi sửa và đánh chìa khóa. Khi mở cốp xe, Duy và Hoàn thấy bên trong có một chiếc card mang tên anh Lai, có số điện thoại kèm theo nên đã liên lạc với nạn nhân để đòi tiền chuộc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, chiều 5-1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP Hải Phòng đã tiến hành triệu tập đối với Nguyễn Duy Tịnh để đấu tranh và ngày 6-1 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với y về hành vi đồng phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo Nguyên Lê (ANTĐ)