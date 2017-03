Bắt 4 thanh niên chém chết học sinh trước cổng trường

Đó là Trần Thị Diễm Hằng (trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), Nguyễn Lê Hoàng Mỹ (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Trần Phước Anh Hoàng (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) và Võ Văn Tấn (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, lúc 11 giờ 15 ngày 26-9, do mâu thuẫn trong khi đá bóng, đợi Nghĩa tan học, Tấn, Hằng, Hoàng vây đánh Nghĩa đến chết. Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bốn thanh niên trên về tội giết người.