Bắt 59 người Trung Quốc lừa đảo qua mạng

Sáng 5-9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Yên phối hợp với lực lượng của Tổng cục An ninh 1 Bộ Công an đồng loạt tấn công vào bốn địa điểm ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) gồm bốn căn nhà liền kề ở đường Hùng Vương, nhà nghỉ Bảo Trân, nhà nghỉ Trung Hòa và 469 Trường Chinh, bắt quả tang một nhóm người nước ngoài đang sử dụng công nghệ cao để hoạt động phi pháp.

Khám xét tại bốn địa điểm, lực lượng chức năng tạm giữ 18 máy tính xách tay, 108 điện thoại để bàn, 13 bộ đàm, 14 điện thoại di động, 14 cổng mạng, 10 thiết bị wireless và nhiều thiết bị công nghệ thông tin hiện đại khác. Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Công an Phú Yên, đây là tổ chức tội phạm người nước ngoài vào Việt Nam sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Lừa đảo xuyên quốc gia

Đại tá Nghĩa cho biết đầu tháng 8-2011, tại Phú Yên xuất hiện nhiều người Trung Quốc trẻ tuổi đến thuê một số ngôi nhà, nhà nghỉ ở TP Tuy Hòa với những hoạt động không rõ ràng. Tất cả những người này đều không làm thủ tục khai báo tạm trú với cơ quan chức năng sở tại.

Qua xác minh, Công an Phú Yên phát hiện nhóm người này thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động phạm tội bằng công nghệ cao nên đã báo cáo, đề nghị Bộ Công an cho phép phá án. Thông tin ban đầu từ một cán bộ của Tổng cục An ninh trong ban chuyên án cho biết nhóm người này chọn Phú Yên làm “tổng hành dinh”, kết nối với các server đặt tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và một số nước khác để lừa đảo lấy tiền qua mạng với thủ đoạn khá mới.

Cụ thể, nhóm người này truy tìm thông tin về những người Trung Quốc, Đài Loan làm ăn phi pháp hoặc phạm tội; sau đó giả danh nhân viên của các cơ quan chức năng Trung Quốc, Đài Loan gửi những thông tin này đến đe dọa, khống chế họ. Sau đó, nhóm này yêu cầu họ cung cấp số tài khoản để bảo vệ rồi rút hết tiền trong tài khoản của nạn nhân. Thông tin cho biết đã có nhiều người bị lừa mất hàng triệu USD. Một cán bộ Tổng cục An ninh 1 cho biết: “Nhiều người đã tán gia bại sản, trắng tay vì hành vi lừa đảo của loại tội phạm này, chủ yếu là người Trung Quốc, Đài Loan cư trú ở nhiều nước trên thế giới”.

Một phòng máy móc, thiết bị để hoạt động của nhóm người Trung Quốc. Ảnh: TẤN LỘC

Cán bộ công an làm việc với một đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để hoạt động phi pháp. Ảnh: TẤN LỘC

Xâm hại nghiêm trọng an ninh thông tin

Đại tá Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an Phú Yên, cho biết: “Khi lực lượng công an ập vào bốn địa điểm, tất cả máy móc đều đang hoạt động. Theo đánh giá của Tổng cục An ninh, trong các vụ án công nghệ cao đã phá từ trước đến nay, đây là vụ mà các đối tượng sử dụng thiết bị hiện đại nhất”.

Có mặt tại bốn căn nhà liền kề trên đường Hùng Vương khi lực lượng chức năng đang khám xét, PV chứng kiến có hơn 20 căn phòng được nhóm người Trung Quốc sử dụng để hoạt động. Trong đó có những phòng được lắp đặt nhiều máy móc, thiết bị quy mô như một trung tâm công nghệ thông tin. Đại tá Nghĩa nói: “Việc sử dụng công nghệ cao để hoạt động của nhóm người trên cũng đã xâm hại nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực của Việt Nam, nhất là an ninh thông tin. Tuy nhiên, do cơ quan điều tra đang trong quá trình phá án nên chưa thể công bố những thông tin cụ thể ”.

Cũng theo Đại tá Nghĩa, lâu nay các nhóm tội phạm công nghệ thường hoạt động tại các thành phố lớn. Lần này, nhóm này rút về các tỉnh lẻ để dễ bề hoạt động và tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng nhưng đã bị Công an Phú Yên phát hiện kịp thời. Ngay trong ngày 5-9, Công an Phú Yên đã báo cáo sự việc với UBND tỉnh, Phòng Ngoại vụ tỉnh Phú Yên để thông báo đến Bộ Ngoại giao và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc cùng cơ quan đại diện của Đài Loan tại Việt Nam để phối hợp xử lý vụ việc.

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa cho biết đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã tạm giữ 59 người Trung Quốc (41 nam, 18 nữ). Ngoài ra, lực lượng công an còn tạm giữ hai người Việt Nam đang có mặt tại Phú Yên là Nguyễn Thị Xuân Loan (ngụ phường 5, quận 11, TP.HCM) và Nguyễn Long Trung Dung (ngụ phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Cùng ngày, Tổng cục An ninh phối hợp với Công an TP.HCM tạm giữ Tạ Trường Sơn (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM). Bước đầu cơ quan chức năng xác định những người Việt Nam này làm nhiệm vụ phiên dịch, lo hậu cần, thuê nhà… cho nhóm người Trung Quốc trên.

TẤN LỘC