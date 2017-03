Bắt 94 xe của các quái xế “bão” đêm

Được biết trước tình hình “bão” đêm tại quận Gò Vấp tái diễn trở lại có phần phức tạp, trong đêm 11, lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt quái xế trên đường Nguyễn Văn Lượng - cung đường nóng về nạn tụ tập “bão” đêm.

Hàng trăm xe máy “độ” các loại đứng bên lề, nhường lòng đường lại cho từng nhóm 2-6 quái xế thi triển những màn biểu diễn tốc độ. Khi bị vây bắt, các quái xế đã tháo chạy thoát thân vào các con hẻm. Tuy nhiên, lực lượng công an, dân quân địa phương đã phục kích bắt giữ. Một số quái xế khác liều lĩnh đâm xe vào cả công an. Đến 4 giờ sáng 12-2 đã có 94 xe vi phạm được đưa về công an quận lập biên bản, xử lý.

TUYẾT KHUÊ