Bất an vì tin đồn “ninja” lộng hành

Ngày 19-4, Thượng tá Phạm Văn Bay, Trưởng Công an huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu), cho biết cơ quan công an đã ra thông báo thông tin chính thức về vụ trộm, cướp leo mái nhà để cướp tài sản, hiếp dâm đang gây hoang mang, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân tại thị trấn Long Hải. Theo đó, thông tin cụ thể từng vụ việc để người dân nắm bắt, không hoang mang.

Rình bắt trộm bị nghi là trộm

Theo Thượng tá Bay, gần đây tại địa bàn thị trấn Long Hải xảy ra hai vụ cướp tài sản rồi hiếp dâm người bị hại (xảy ra vào đêm 30-3 và 9-4, báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin). Công an đã xác lập chuyên án và đang tập trung để điều tra. Trong hai đêm 13 và 14-4, một số người dân địa phương cho rằng chính mắt nhìn thấy kẻ trộm leo lên mái nhà đạp bể tôn nóc nhà để trộm cắp. Từ đây xuất hiện dư luận người dân bắt được kẻ trộm giao cho chính quyền địa phương nhưng chính quyền thờ ơ không xử lý. Vì vậy kẻ trộm tiếp tục hoạt động, lúc ẩn lúc hiện, leo mái nhà về đêm gây hoang mang cho người dân.

Người dân thị trấn Long Hải đang mất ăn mất ngủ trước thông tin trộm cắp như “xuất quỷ nhập thần”. Ảnh: KLY

Qua xác minh, Công an huyện Long Điền khẳng định người dân nói là bắt giữ được trộm khi đang leo mái nhà, thực ra đó chính là những người đi rình bắt trộm. Cụ thể, tối 13-4, chị Nguyễn Phạm Nguyên Thủy (khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải) nghe tin đồn trộm cướp “nhập nha” khi chị đang ở nhà một mình nên lo sợ và gọi điện thoại cho em trai nói trong xóm có trộm, kêu em đi chơi thì về sớm. Tuy nhiên, em trai chị Thủy nghe nhầm “nhà đang có trộm” nên điện thoại gọi ba người bạn đến hỗ trợ bắt trộm. Đến nhà chị Thủy, bốn người trèo lên mái nhà, mai phục chờ bắt trộm.

Cùng lúc, dân quân khu phố Hải Hà 1 nhận được tin báo có trộm tại nhà chị Thủy nên tổ chức lực lượng truy bắt. Người dân thấy lực lượng dân quân đến và phát hiện người lạ nằm trên nóc nhà chị Thủy liền hô hào ném đá. Sau đó, mọi người mới biết nhầm lẫn.

Tương tự, tối 14-4, anh Lâm Văn Sơn nghe tiếng tri hô “có trộm” nên vội vàng chạy đến nhà anh Ngô Thanh Liêm (ngụ khu phố Hải Vân) để cùng truy đuổi. Lúc này anh Sơn cởi trần, trèo lên mái nhà. Nhiều người dân cùng kéo tới thấy anh Sơn lạ mặt, lại đang ở trên mái nhà nên đã hô hoán: “nó kìa, trộm”. Hoảng hốt, anh Sơn nhảy xuống giải thích nhưng cũng bị người dân dùng cây đánh. Sau đó, anh bị áp giải về Công an thị trấn Long Hải làm rõ.

Càng thêm rối vì tin đồn

Thượng tá Bay nhận định từ hai vụ cướp, hiếp vừa xảy ra khiến người dân lo lắng, tổ chức phòng, chống tội phạm nhưng tình hình diễn biến phức tạp thêm. Thực tế trong những ngày gần đây trên địa bàn thị trấn Long Hải không xảy ra vụ trộm, cướp đột nhập vào nhà dân, không mất tài sản. Do có một số vụ việc trùng hợp đáng tiếc trên dẫn đến ngộ nhận công an không kiên quyết đấu tranh với tội phạm. Cạnh đó, một số đối tượng xấu lợi dụng tung tin gây phức tạp thêm tình hình. Hiện nay lực lượng công an huyện đang tập trung toàn bộ lực lượng để đấu tranh làm rõ các vụ việc.

Chiều 19-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một số người dân ở khu phố Hải Phong thú nhận cũng chỉ nghe người khác nói lại, chưa tận mắt gặp “người nhện” hay “ninja”. Từ việc kẻ trộm leo mái nhà, khống chế phụ nữ trộm tài sản và hiếp dâm làm người dân hoang mang, lo sợ không dám ra đường vào buổi tối. Cánh thanh niên, đàn ông trong khu phố thì tập hợp tuần tra để rình bắt trộm. Nhiều nhà sửa sang lại cửa nẻo, mái nhà cho chắc chắn. Họ rất mong lực lượng chức năng có những biện pháp ổn định, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

HUY PHONG