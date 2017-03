Bắt ba cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Ba cán bộ bị bắt gồm Trương Hoành, Hứa Tấn Sỹ và Phan Tấn Thịnh. Theo đó, cả ba đối tượng này có liên quan đến việc kê khống đền bù cho 52 hộ dân không nằm trong diện đền bù của dự án thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang) với tổng số tiền duyệt chi gần 12 tỉ đồng.

Điều tra ban đầu của công an, cho biết trên thực tế 52 thửa đất trên là do ba cán bộ này tự lập hồ sơ biến đất rừng tự nhiên do xã quản lý sang đất rừng của người dân. Ba cán bộ này đã nhận hàng trăm triệu đồng và thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng bên ngoài để lập hồ sơ khống gây thất thoát hàng tỉ đồng của nhà nước. Trước đó, cũng liên quan đến đến sai phạm trong đền bù, giải tỏa tại dự án thủy điện Sông Bung 2, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giam năm đối tượng.

LÊ PHI