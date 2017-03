Bắt ba công nhân trộm cáp đồng

Liên quan, Danh Dữ (37 tuổi, ngụ Giồng Riềng, Kiên Giang), Trần Văn Trí (41 tuổi, ngụ quận 9), Phan Văn Hinh (47 tuổi), Nguyễn Thị Nụ (41 tuổi, cùng ngụ quận 2) cũng đang bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chiều 25-12, Công an quận 9 nhận được tin trình báo của anh Dương Đình Quang (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết, anh vừa phát hiện mất khoảng 22 mét cáp đồng để tại công trình khu nhà ở An Việt, trị giá tài sản khoảng 8 triệu đồng. Qua truy xét, đến chiều 28-12, Công an quận 9 đã tìm ra thủ phạm vụ trộm. Sau khi khai nhận hành vi phạm tội, các đối tượng đã tự nguyện giao nộp lại hơn 5,8 triệu đồng.



Theo A.Huy (CAND)