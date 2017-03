Bắt ba đối tượng tàng trữ vũ khí, chống người thi hành công vụ

Đó là Trần Công Vinh (trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam), Trần Lê Quân và Nguyễn Văn Dũng (cùng trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Trước đó, chiều 13-9, tổ CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tuần tra trên quốc lộ 1A qua thị xã Hương Thủy, phát hiện xe ô tô do Vinh điều khiển chạy quá tốc độ. Dù có hiệu lệnh dừng xe nhưng Vinh đã cố tình cho xe lao vào CSGT rồi bỏ chạy. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã chặn được xe ô tô vi phạm tại Phú Lộc và bắt giữ cả ba. Khám xét xe, công an thu các tang vật gồm một khẩu súng K59, một ổ tiếp đạn có tám viên đạn chưa sử dụng, hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 50 triệu đồng, ba điện thoại di động và một máy tính xách tay. Hiện Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

MAI PHƯƠNG