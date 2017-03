Bắt ba giang hồ có bệnh án tâm thần

Theo hồ sơ điều tra, tháng 2-2012, do có mâu thuẫn với nhóm giang hồ do Hiếu “nhom” cầm đầu, Tuấn “tượng” cùng đàn em đã nổ súng, chém Hiếu “nhom” trọng thương. Sau đó Tuấn “tượng” bị bắt, khởi tố về tội cố ý gây thương tích nhưng do có bệnh án tâm thần nên được đình chỉ điều tra cho đi chữa bệnh bắt buộc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, băng nhóm giang hồ do Tộ “tích” cầm đầu trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2010 đã gây ra năm vụ cố ý gây thương tích, giết người. Tháng 10-2010, Tộ “tích” bị bắt, khởi tố về các tội cố ý gây thương tích nhưng sau đó cũng được đình chỉ điều tra cho đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương. Tuy nhiên, cuối năm 2012, trùm giang hồ Tộ “tích” thường xuyên xuất hiện tại Hải Phòng, đe dọa giết chết đối thủ và con nợ.

Mới đây, Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương đã xác nhận ba người có bệnh án tâm thần này đã ở giai đoạn ổn định nên công an thực hiện bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

