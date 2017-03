Bắt ba hung thủ giết người, cướp tài sản

(PL)- Ngày 14-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Tân Phú, TP.HCM đã bắt giữ khẩn cấp ba nghi can gồm:

Nguyễn Hữu Quân, Trần Hoài Phương và Nguyễn Thị Thanh Xuân để điều tra, xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Bước đầu, ba nghi can đã thừa nhận hành vi giết người chạy xe ôm để cướp tài sản. Theo đó, đêm 12-5, cả ba đã bàn nhau điều tài xế xe ôm đến nơi vắng vẻ để cướp tài sản, bán xe lấy tiền tiêu xài. Nạn nhân là anh Đặng Chánh Trung, đang đậu xe đón khách trên đường Trường Chinh, được cả ba yêu cầu chở về đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú). Đến đoạn đường vắng, cả ba yêu cầu anh Trung dừng xe rồi bất ngờ dùng dao tấn công đâm gục anh Trung, cướp xe và ví tiền. Anh Trung được người dân phát hiện nằm bất động trên đường nên đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Qua hai ngày truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ Quân, Phương, Xuân. HOÀNG TUYẾT