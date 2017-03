Bắt ba kẻ lừa bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài

Ngày 24-11, Đồn biên phòng Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã bàn giao hai đối tượng Lô Văn Truyền và Lương Thị Áng (cùng trú xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho Công an huyện Anh Sơn để mở rộng điều tra đường dây mua bán người trái phép.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, ngày 23-11, lực lượng biên phòng đã phát hiện, bắt giữ Truyền và Áng khi cả hai đang lừa đưa hai phụ nữ ở xã Phúc Sơn bán sang Trung Quốc. Trước đó, chiều 23-11, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cũng đã bắt tạm giam Lô Thị Hải (trú bản Bạch Sơn, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông) về tội mua bán trẻ em. Với chiêu bài tuyển phụ nữ, trẻ em đi xuống các thành phố làm công nhân lương cao, ngày 5-2-1011, Hải đã đưa em L.Th.H (chưa đầy 16 tuổi, trú huyện Con Cuông) sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông với giá 80 triệu đồng. Hiện em H. đã được giải cứu về quê và cùng gia đình tố cáo Hải. Đ.LAM