Bắt ba nghi can gây ra hai vụ cướp

Trước đó, vào 3 giờ sáng 29-7, khi thấy chị Trần Thị Loan đang dọn hàng bán bánh mì tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, cả ba đến lấy một cây chả lụa rồi bỏ đi. Tiếc của nhưng thấy nhóm này hung hãn, chị Loan không dám tri hô. Khoảng 10 phút sau, Huy quay lại dùng dao khống chế chị Loan cướp 8,7 triệu đồng và một điện thoại di động rồi trốn thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Thủy, Phan Thiết triển khai lực lượng truy nóng và xác định được nơi cư trú của nhóm nghi can trên, liền phối hợp với Công an phường Lạc Đạo truy bắt. Qua điều tra, các nghi can khai thêm: Lúc 1 giờ cùng ngày, cả ba đã khống chế anh Phan Duy Cường trú phường Phú Thủy cướp một xe máy và điện thoại di động.

Công an TP Phan Thiết đã thu hồi tài sản và xe máy, củng cố hồ sơ để khởi tố.

PHƯƠNG NAM