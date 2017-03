Bắt ba nghi can giết người vì va quẹt giao thông

Theo điều tra ban đầu, chiều 16-2, hai anh em Tú, Triều cùng Tuấn có va chạm xe với anh Nguyễn Trọng Quý (ngụ phường Xuân An, Long Khánh). Do va chạm nhẹ nên anh Quý chạy thẳng về nhà. Lập tức, cả ba hùng hổ mang theo hung khí đến nhà lôi anh Quý ra một bãi đất đánh “hội đồng”, dùng đá đập nhiều nhát vào đầu. Bất chấp sự can ngăn của nhiều người dân, Triều móc dao đâm anh Quý một nhát trí mạng, chết ngay tại chỗ rồi bỏ đi.

Một ngày sau khi gây án, Công an thị xã Long Khánh đã vận động Tuấn và Tú ra đầu thú. Đến chiều 17-2, phát hiện Triều đang có ý định trốn đi Campuchia, công an đã đón đường bắt giữ Triều.

Tối 17-2, ông Nguyễn Thanh Tùng (51 tuổi, trú thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy) đã bị côn đồ chém chết. Theo bà con trong thôn, nhóm côn đồ đã thuê bốn chiếc taxi chạy từ TP Kon Tum đến thôn Nhơn Nghĩa (vượt gần 50 km) xông vào nhà chém chết ông Tùng.

DUY ĐÔNG - THÙY HƯƠNG