Bắt ba nghi can nhiều lần dùng hung khí chém người

Trước đó, Lý Thanh Điều (ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đã đến Công an quận Ninh Kiều đầu thú.

Trong tháng 10-2010, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra trên 10 vụ các băng nhóm sử dụng mã tấu, kiếm, đao, ống sắt… đâm chém gây thương tích cho người khác. Theo xác minh của công an, những vụ đâm chém xuất phát từ lý do vụn vặt như thấy ghét, nhìn đểu… Cơ quan công an đã xác lập chuyên án để điều tra, xử lý và bắt giữ ba người nói trên.

G.TUỆ