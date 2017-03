Bắt ba người Lào mang 60 bánh heroin sang Việt Nam

Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Phòng PC47 (Công an tỉnh Hòa Bình) và Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Các đơn vị này đã trực tiếp tham gia vụ bắt giữ heroin với số lượng lớn. Trước đó, ngày 5-8, tại xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Cục phòng, chống ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) và C47 đã phối hợp với Công an huyện Tân Lạc bắt giữ một ô tô bảy chỗ mang biển số Lào. Kiểm tra xe, cơ quan công an phát hiện trong thùng chứa nhiên liệu bên dưới ghế lái có chứa 60 bánh heroin, 60 gói nylon đựng khoảng 12.000 viên ma túy tổng hợp. Ba người trên xe gồm Lee Chia Neng, Boun Miher Khamtong, Ly Chue Sor (đều quốc tịch Lào), khai nhận đang vận chuyển heroin từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ.

THANH LƯU