Bắt ba người Lào vận chuyển 5 kg heroin

(PL)- Ngày 18-5, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phá chuyên án 314L, bắt ba người Lào vận chuyển trái phép ma túy vào Nghệ An tiêu thụ.

Cụ thể, chiều 16-5, Già Pá Cu, Già Và Chư, Già Dồng Di lái ô tô đến Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) thì bị bắt giữ. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 15 bánh heroin (gần 5 kg) và 2.000 viên ma túy tổng hợp, một con dao nhọn cùng 24.800 kíp Lào. Cả ba đối tượng khai mang số ma túy trên vào huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để bán theo đơn đặt hàng của một trùm người Việt. Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy - Bộ đội biên phòng Nghệ An, cho biết hiện đơn vị đang phối hợp công an nước Lào tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt tiếp các đối tượng liên quan. Đ.LAM