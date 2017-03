Bắt ba người ném pháo trước trụ sở công an huyện

và Nguyễn Hữu Phước (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an đã thu giữ nhiều tang vật là hung khí được cất giấu trong ô tô của các đối tượng này gồm một khẩu súng ngắn (dạng súng nhựa), một mã tấu và 19 viên pháo hình cầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 chiều 27-9, Vương, Quang và Phước đi trên xe bảy chỗ biển số 51A-077.87. Khi đến gần trụ sở Công an huyện Củ Chi, các đối tượng này đã ném pháo xuống đường gây ra một tiếng nổ nhỏ kèm theo khói trắng bốc lên rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an huyện Củ Chi đã tổ chức lực lượng truy xét và phát hiện cả ba đang lẩn trốn tại Khu du lịch Công viên nước Củ Chi (xã Phước Vĩnh An). Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận do thấy đoạn đường phía trước trụ sở công an huyện bị kẹt xe và lúc đó cả ba đang trong tình trạng say rượu nên đã hùa nhau ném pháo ra đường để… giải tán đám đông.

H.TUYẾT