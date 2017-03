Bắt bà tổng giám đốc lừa hơn 10 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, bà To đã chiếm đoạt 10 tỉ đồng, 17.000 USD và 5,4 lượng vàng SJC của 13 nạn nhân.

Dù không có vốn, bà To vẫn thành lập Công ty Cổ phần Việt Úc để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư vào dự án xử lý rác thải Gò Công. Nhằm tạo vỏ bọc bề ngoài, đi đến đâu bà To cũng giới thiệu là “nhà từ thiện” có tầm cỡ. Thậm chí trước lúc bị bắt, bà To còn cầm điện thoại nói “Tôi chuẩn bị cho tỉnh 20 triệu đồng để đốt pháo hoa”. Khi trinh sát yêu cầu bà không được trao đổi điện thoại thì bà To trả lời: “Tôi không có thời gian vì còn chuẩn bị họp với lãnh đạo tỉnh”.

Theo hồ sơ, tháng 6-2010, bà To đồng ý mua nhà của ông LHT (thị xã Gò Công) với giá 9 tỉ đồng. Bà To đặt cọc 750 triệu đồng và giao kèo sau khi ông T. làm giấy chủ quyền sang tên bà To, bà mới giao tiền đủ. Khi làm xong giấy, bà To nói cho mượn giấy để về trình lãnh đạo công ty xuất tiền trả. Khi ông T. cho mượn giấy chủ quyền thì bà To mang đi thế chấp cho ông TVH lấy 750 triệu đồng. Sau đó, bà To kêu ông H. cho mượn lại giấy để bán rồi trả tiền cho ông H. Khi ông H. đưa giấy thì bà To làm thủ tục chuyển nhượng cho ông NVP (TP.HCM) lấy 2 tỉ đồng. Sau đó, bà To tiếp tục mượn ông H. thêm 900 triệu đồng nữa rồi lánh mặt cho đến ngày bị bắt.

Tương tự, bà To gạ ông NĐH (giám đốc một công ty ở Tiền Giang) góp 800 triệu đồng để cùng mua đất rồi chiếm đoạt luôn. Khi nạn nhân làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an, bà To bắn tin “nếu ông H. không rút đơn sẽ lãnh hậu quả”. Trưa 14-12-2011, ông H. nhận được cú điện thoại hẹn đến một quán cà phê để gặp khách hàng đặt đóng sà lan. Khi ông H. đến nơi thì bị hai thanh niên lạ cầm mã tấu chém tới tấp. Tiến hành điều tra, Công an TP Mỹ Tho đã mời tài xế của bà To đến lấy lời khai. Người này khai trước đây bà To từng thuê bốn côn đồ từ TP.HCM về xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, Long An để thanh toán một chủ nợ. Tuy nhiên, do không gặp được chủ nợ nên “hợp đồng” bị bể. Theo người tài xế thì trong đó có một đối tượng có hình dáng giống hệt người đã chém nạn nhân H.

ANH HOÀNG