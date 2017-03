Bắt ba vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ trái phép

Số lâm sản này do lực lượng kiểm lâm phối hợp với Công an huyện Tuy Phước phát hiện tại sân bãi của Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Thành Long (xã Phước An, huyện Tuy Phước).

l Sáng cùng ngày, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa (Phú Yên) phát hiện, tạm giữ chiếc ô tô tải 78C-000.02 đang vận chuyển gần 8 m3 gỗ trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. Trước đó, lúc 22 giờ ngày 30-8, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa cũng đã bắt quả tang ông Nguyễn Hồng Minh (ngụ thôn Ma Gú, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa) đang vận chuyển trái phép về nhà 13 khúc gỗ tròn (tương đương gần 1,5 m3) bằng xe công nông.

TL