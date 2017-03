Bắt băng cướp liên tỉnh giết người

Bắt thêm một nghi can giết người, cướp taxi Chiều 11-5, Công an tỉnh Long An cho biết trong vụ cướp taxi, giết chết tài xế, công an đã bắt thêm nghi can Nguyễn Đình Hậu (ngụ Gia Lương, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội). Riêng Quân (chưa rõ địa chỉ) đã bỏ trốn và công an đang truy xét. Trước đó, lúc 23 giờ ngày 8-5, Hậu cùng Phạm Quang Lộc (ngụ ấp Trạm Bơm, Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM) đón xe taxi của hãng VinaSun (biển số 51A-103.07) do anh Nguyễn Văn Hà (ngụ Tân Xuân, Hóc Môn) điều khiển. Hậu, Lộc kêu tài xế chạy về hướng Củ Chi, khi xe chạy đến đoạn Đồng Dù (Củ Chi), cả hai dùng dây an toàn xe siết cổ anh Hà đến chết rồi lấy 1,4 triệu đồng, một ĐTDĐ. Lộc lái xe taxi về hướng Long An. Khi đến địa bàn xã Long Thành (Thủ Thừa, Long An), Lộc dừng lại, bỏ xác anh Hà xuống bờ tràm cặp đường N2. Sau đó, Lộc chở Hậu chạy về xã Đức Lập (Đức Hòa) rước thêm Quân lên khu vực biên giới. Cả ba gửi xe rồi kêu xe ôm chở vào casino (Campuchia) đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, cả ba quay lại lấy xe, nhìn thấy Lộc gỡ logo, số điện thoại xe taxi nên người dân nghi ngờ báo cho công an cùng Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Lộc bị mời về trụ sở làm việc. Riêng Hậu, Quân kêu xe ôm chạy về đến thị trấn Hậu Nghĩa (Đức Hòa) thì Hậu bị bắt, còn Quân trốn thoát. TƯỜNG VÂN