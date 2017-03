Bắt băng cướp nhí Dũng “Bi”

Ngày 12-12, cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết vừa khám phá một băng cướp nhí gồm 14 nghi can đã gây ra hơn 10 vụ cướp xe máy. Băng này do Đỗ Nguyễn Tiến Dũng (Bi, 20 tuổi, ngụ Tân Bình) cầm đầu. Dũng từng có một tiền sự về tội cướp giật tài sản. Các đàn em đắc lực của Dũng gồm Tùng, Long, Thanh, Tuấn, Đồng… đều bỏ học, lêu lổng và tụ tập lại cùng nhau phạm tội. Thủ đoạn của nhóm là bám theo các nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ) trên những đoạn đường tối vắng để cướp tài sản. Có trường hợp chúng dùng gậy, đá đánh nạn nhân trọng thương nếu vấp phải chống cự.

Trước đó, tối 19-10, cả nhóm hẹn nhau gần tiệm Internet 2000 trên đường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) và mang theo dao dài để làm hung khí. Đến đường Bờ Bao Tân Thắng, chúng phát hiện chị Ngô Thị Kim Ánh chạy xe Yamaha Mio Ultimo liền bám theo.

Chị Ánh thấy các “chú nhóc” ép xe vào lề liền dừng xe, rút chìa khóa bước tới hỏi chuyện gì. Bất ngờ, Tùng lao đến kẹp cổ chị Ánh khống chế rồi kéo ra giữa đường. Phú vác dao ra uy hiếp yêu cầu nạn nhân giao chìa khóa xe. Đang lúc giằng co, một xe máy tình cờ ngang qua rọi đèn làm Tùng phát hoảng buông tay thả nạn nhân ra. Lập tức, chị Ánh chạy bộ vào trụ sở Công an phường Tân Sơn Kỳ gần đó cầu cứu.

Dũng “Bi”, cầm đầu băng cướp nhí (trái) và các thành viên trong băng cướp nhí.

Xe máy tang vật được thu hồi. Ảnh: CTV

Khi biết công an đang truy xét, đàn em Dũng “Bi” lần lượt chở nhau đến công an đầu thú. Từ những manh mối đầu tiên, cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp Dũng “Bi” và các thành viên còn lại.

Tại cơ quan CSĐT, cả nhóm khai nhận đã thực hiện tổng cộng khoảng 11 vụ án, tổng số tài sản các vụ cướp ước tính khoảng 300 triệu đồng. Riêng chiếc xe Yamaha của chị Ánh, chúng bán được với giá 6 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Ngoài 14 nghi can bị tạm giữ còn có 12 người liên quan được triệu tập.

Cơ quan điều tra đề nghị ai là người bị hại hoặc biết thông tin về băng nhóm này, xin liên hệ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tân Phú gặp điều tra viên Nguyễn Hữu Tâm (số điện thoại 0972.339.779) để giải quyết.

LƯU NGUYỄN