Bắt băng giết, cướp hàng loạt xe ôm

(PL)- Ngày 1-7, Công an quận Bình Tân đã bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM bốn nghi can gây ra nhiều vụ giết, cướp xe ôm.

Đó là Hà Văn Lưu (tự Ty), Nguyễn Sơn Nguyên (Tuấn “cao”), Phạm Văn Thắng (Chùa) và Lê Tuấn Anh (Tuấn “lùn”). Cả bốn từ nhiều tỉnh, thành dạt vào TP.HCM sống lang thang, ngủ bụi tại Công viên Phú Lâm (quận 6). Rạng sáng 23-5, cả bốn bàn nhau cướp xe ôm. Chúng thuê hai người chạy xe ôm là anh Võ Tấn Lộc và ông Lại Văn Nhơn nói chở về gần trụ sở Công an quận Tân Phú. Khi đến nơi, nhóm cướp đề nghị rẽ vào con hẻm tối vắng. Tại đây, Nguyên dùng dao đâm anh Lộc, còn Lưu đâm ông Nhơn rồi cướp xe tẩu thoát. Hai nạn nhân cố chạy vào Công an quận Tân Phú kêu cứu, dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Lộc đã tử vong. Sau khi gây án, bốn kẻ cướp bán xe lấy tiền tiêu xài và ra công viên ngủ. Đến rạng sáng 25-5, Lưu, Thắng và Nguyên thực hiện tiếp một vụ giết người cướp xe ôm tại quận Bình Tân nhưng nạn nhân may mắn thoát chết. TK