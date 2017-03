Bắt băng trộm đục tường liên tỉnh

Theo điều tra của cơ quan công an, chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, băng trộm này đã gây ra hàng chục vụ trộm đầu máy may, máy vắt sổ với trị giá lên tới nhiều tỷ đồng tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc có trụ sở ở huyện Hóc Môn, Củ Chi (TPHCM) và tỉnh Long An.

Lợi dụng vào việc những công ty may bố trí ít hoặc không thuê bảo vệ chuyên nghiệp, băng trộm cắt cử thành viên trong nhóm ngồi hàng giờ trước cổng công ty mà chúng chuẩn bị trộm để theo dõi hoạt động. Sau đó, lợi dụng vào đêm tối, ngày cuối tuần hoặc lễ…, băng trộm tiến hành đục tường, cắt cổng sắt của công ty và đột nhập vào trộm.

Trộm xong, cả bọn thuê taxi chở toàn bộ số hàng về huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) giao cho Lê Văn Mịn cùng đàn em của đối tượng này tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) phối hợp với Công an tỉnh Long An mở rộng điều tra.