Bắt băng trộm hàng chục máy tính trường học

Sáng cùng ngày, Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước nhận được tin báo tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (xã Tân Khai, huyện Hớn Quản) bị kẻ gian đột nhập vào lấy đi 18 CPU và một màn hình máy tính. Qua truy xét, đến trưa cùng ngày Công an huyện Hớn Quản nhận thông tin từ Công an huyện Bến Cát - Bình Dương đã bắt được bốn người (chưa rõ lai lịch) mang CPU và màn hình máy tính trộm cắp xuống khu vực Bến Cát tiêu thụ. Công an huyện Hớn Quản đang phối hợp với Công an huyện Bến Cát làm rõ vụ việc.

N.ĐỨC