Bắt bảo kê trường gà thích xài “hàng nóng”

Liên quan đến vụ “Một người đá gà trúng đạn hoa cải” như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 9-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã tiếp nhận nghi can Luyện Danh Tâm (tạm trú ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), nghi can cầm đầu vụ nổ súng làm một người bị thương để điều tra.

Phát hiện “kho” hung khí

Sau khi bắt giữ Tâm, công an thu được hai khẩu súng bắn đạn hoa cải, bảy viên đạn hoa cải, dao bấm và cây kiếm Nhật. Tâm khai nhận súng bắn đạn hoa cải và số đạn trên do một người bạn tù cũ hiện đang sống lang thang tại TP Hải Phòng nhờ Tâm mang vào Nam bán giùm. Do không tìm được mối bán nên Tâm mua luôn hai khẩu súng với giá 4 triệu đồng để sử dụng. Ban ngày Tâm kè kè súng bên người để phòng thân, còn đêm về thì Tâm cất giấu súng trong chuồng gà phía trước phòng trọ.

Đến 21 giờ đêm 8-1, tổ công tác Công an huyện Bình Chánh đã di lý Tâm về khám xét phòng trọ nơi Tâm lưu trú tại ấp 1, xã Bình Hưng. Tại đây, công an thu giữ thêm sáu cây kiếm và một cây đao dài. Tâm khai mua số hung khí này của một số tay anh chị tại khu vực chợ Nhật Tảo (quận 10) để phòng thân.

Luyện Danh Tâm lúc bị bắt giữ (ảnh trái). Cơ quan công an khám xét phòng trọ của Tâm và phát hiện, thu giữ vũ khí. Ảnh: AD

Bước đầu, cơ quan công an xác định Tâm có ba tiền án về các tội danh tàng trữ chất ma túy trái phép, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Tâm vừa ra tù cách đây hơn một năm. Khi vừa về địa phương, Tâm cùng một số thanh niên chém người gây thương tích. Khi bị công an triệu tập làm việc thì Tâm bỏ trốn, đến thuê phòng trọ ở xã Bình Hưng ẩn náu và hành nghề xe ôm kiếm sống.

Đổ máu vì độ gà

Tâm khai chiều 8-1, Nguyễn Văn Mạnh cùng Lê Hoàng Tín (quê Tiền Giang) đến tại lò Bảy “chùa” đá gà với “đối tác” từ quận 10 và quận 8 sang. Tại đây, gà của Mạnh thắng độ nhưng phe bên kia cho rằng “biện” (trọng tài) có thiên vị, xử không công bằng nên không chịu chung tiền. Lúc này Thái Phi Hùng (ngụ đường Nguyễn Duy, quận 8) đứng ra dàn xếp và đề nghị chỉ một nửa số tiền thắng cược. Mạnh xin về nhà lấy tiền, còn Tín ôm gà ra về.

Khoảng 19 giờ 45 cùng ngày, Hùng đi xe máy đến nhà Mạnh để nói chuyện, giải thích vì sao lúc đó đứng ra dàn xếp chung chi. Lúc này Tín nhắn tin cho Tâm nhờ đến nhà Mạnh can thiệp. Tâm về đến nhà trọ thì thấy Hùng, Mạnh và Tín đang nói chuyện. Tâm yêu cầu Hùng phải chung nửa tiền thắng độ còn lại cho Mạnh, nếu không thì đích thân Tâm sẽ tìm đến tận “sào huyệt” lấy cho bằng được. Thấy thái độ thách thức của Tâm, Hùng cự cãi lại. Lập tức, Tâm móc dao bấm trong người ra tấn công làm Hùng hoảng sợ bỏ chạy.

Hùng gọi một số người từ quận 8 sang tìm Tâm tính sổ. Hơn 20 phút sau, một nhóm gần chục thanh niên hung hãn đi theo Hùng đến bao vây tại phòng trọ Tâm đang lưu trú với ý định ăn thua đủ. Tâm cũng gọi điện thoại cho đồng bọn đến tiếp ứng. Trong khi đồng bọn chưa kịp đến, Tâm cầm hai khẩu súng hoa cải trên hai tay ra nghênh chiến. Nhóm quận 8 do Hùng cầm đầu xông vào thì bị Tâm giương súng bắn một phát. Thấy Hùng gục xuống, những người đi theo bỏ chạy tán loạn.

Được biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, xác định nghi phạm có trang bị vũ khí nguy hiểm, trinh sát Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Bình Hưng trang bị súng ngắn, AK bao vây hiện trường nhằm phòng trường hợp tội phạm bắn trả. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ được Tâm khi đang ẩn nấp trong chuồng gà ngay trước cửa phòng trọ của mình.

Hiện Phòng PC45 Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra.

TUYẾT KHUÊ