Bắt bảo vệ cầm đầu nhóm côn đồ

Ngày 13-10, qua truy xét, cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) bắt giữ khẩn cấp một nhóm côn đồ ở khu công nghiệp đã hành hung, cướp xe máy của công nhân. Các đối tượngbị bắt gồm: Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Kiệt, Huỳnh Tân Khanh, Vương Phúc Đình, Sơn Thành Thuận, Đặng Thanh Hòa và Phạm Tấn Phát.

Theo cơ quan điều tra, Sơn Thành Thuận (21 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú phường Thuận Giao, Thuận An) làm nhân viên bảo vệ tại Công ty In No nhưng lại cầm đầu băng nhóm côn đồ bên ngoài.

Ngày 10-10, Thuận xảy ra mâu thuẫn với anh Trần Trung Hậu, công nhân Công ty In No, nên Thuận huy động đồng bọn cùng hung khí như ống sắt, mã tấu chờ dịp trả thù. Chiều cùng ngày, khi anh Hậu vừa tan ca rời khỏi công ty liền bị nhóm côn đồ bao vây hành hung. Hậu được các công nhân cùng người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, nhiều vết chém ở lưng, tay. Chưa dừng lại đó, Thuận còn ra lệnh đàn em lấy luôn chiếc xe máy của nạn nhân mang đi bán.

Sơn Thành Thuận cầm đầu nhóm côn đồ hành hung công nhân, cưỡng đoạt tài sản. Ảnh:VÕ BÁ

Trung tá Võ Văn Hồng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thị xã Thuận An, cho biết sẽ tiến hành khởi tố băng nhóm Sơn Thành Thuận về hành vi đánh người, cướp tài sản.

Trước đó, từ thông tin người dân, Công an thị xã Dĩ An ngăn chặn kịp thời một vụ thanh toán giữa các băng nhóm trên địa bàn. Trưa 10-10, một băng nhóm côn đồ thuê taxi từ khu dân cư 434 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) sang địa bàn Dĩ An để “nói chuyện” với một băng nhóm tại đây. Khi Công an thị xã Dĩ An kiểm tra xe taxi (BS 56K-8693), trên xe chở 12 người mang theo nhiều mã tấu chuẩn bị cho cuộc huyết chiến.

Anh Nguyễn Đình Duân, tài xế taxi trên, kể lại khi đang đậu xe tại khu dân cư 434 thì một thanh niên tới gọi đi chở khách rồi bắt chạy lòng vòng để rước đồng bọn. Dù xe chỉ bảy chỗ nhưng sợ các côn đồ hành hung nên anh Duân buộc phải chở đến 12 người cùng hung khí.

Công an đã tạm giữ những người trong băng nhóm này để làm rõ và lập biên bản xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ hung khí với ý định gây thương tích cho người khác.

VÕ BÁ