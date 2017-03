Bắt bảy người dùng kiếm chặn xe khách cướp tài sản

(PL)- Ngày 26-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam

Nguyễn Thị Thơm, Hoàng Văn Trình (ngụ Nghệ An) và Trần Trọng Châu, Trần Trọng Thành, Trần Ngọc Anh, Lê Văn Quang, Lê Văn Dũng (cùng ngụ Thanh Hóa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, cướp giật. Từ cuối tháng 1-2011 đến ngày bị bắt, bảy người trên đã dùng kiếm, dao, chặn các xe khách trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu (Nghệ An) gây ra hai vụ cướp tài sản, ba vụ cưỡng đoạt tài sản, một vụ hủy hoại tài sản. Ngoài ra, nhóm trên đã chặn nhiều xe khách trên quốc lộ 1A qua Thanh Hóa để bắt các chủ xe cống nạp tiền và điện thoại di động. Qua khám xét nhà Thơm, Công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ bốn chiếc kiếm sắt, hai ống sắt, dao kiếm các loại, bốn xe máy, năm biển số giả, năm giấy đăng ký xe máy giả, bốn thẻ ATM có số dư tài khoản 50 triệu đồng, tám điện thoại di động, 11 giấy phép lái xe các loại. Công an huyện Quỳnh Lưu và Đô Lương đề nghị các nạn nhân nên đến cơ quan điều tra trình báo. Đ.LAM