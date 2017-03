Bắt bảy người sử dụng thuốc lắc, ma túy đá

Khoảng 1 giờ sáng 25-8, Công an quận Cái Răng kiểm tra đột xuất một ngôi nhà ở đường số 9, khu đô thị mới Hưng Phú (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) bắt quả tang bảy người (trong đó có hai nữ) đang sử dụng ma túy đá và thuốc lắc. Công an thu giữ tại hiện trường một số thuốc lắc, ma túy đá, dụng cụ sử dụng ma túy và trên 100 triệu đồng tiền mặt. Ngôi nhà này do Trần Thành Được (tự là Út Đáng) thuê để ở và rủ bạn bè từ các nơi về sử dụng ma túy.

GIA TUỆ