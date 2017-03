Bắt bốn kẻ tấn công cảnh sát

(cùng trú xã Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình) và Dư Danh Tuyền (trú xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, đêm 21-5, Công an huyện Tân Kỳ phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, ra tín hiệu dừng xe ôtô do Nam làm tài xế để kiểm tra. Nam không dừng xe mà tăng tốc độ bỏ chạy. Lúc này, trên xe Nam chở theo Quảng, Thuận, Tuyền. Khi bị chặn đầu xe thì Nam lao thẳng ôtô vào xe của Công an huyện Tân Kỳ. Sau đó, Nam dừng xe nhưng không mở cửa xe, những người trong xe dùng súng điện, bình xịt hơi, kiếm để chống lại lực lượng công an.

Được sự hỗ trợ của người dân, công an đã khống chế bắt giữ bốn người trên và thu giữ trong xe một súng bắn đạn cao su, ba thanh kiếm, một dùi cui điện, côn nhị khúc, hai bình xịt hơi cay, 97 triệu đồng, 100 USD và 632.000 kíp Lào.

Công an huyện Tân Kỳ cho biết Thuận, Quảng, Nam đều nghiện ma túy nặng.

ĐẮC LAM