Bắt bốn nghi can gây rối ở Thái Nguyên

Tối 16-1, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Công an huyện Phổ Yên đã bắt bốn nghi can tham gia đốt xe máy, đánh bảo vệ, gây rối trật tự tại công trường xây dựng Nhà máy Samsung Thái Nguyên ngày 9-1.