Bắt bốn người giam giữ “lao động khổ sai”

Trước đó, ngày 16-11, chị Đinh Thị Hiêu, sinh viên Trường ĐH Đà Lạt, trình báo em trai chị là Đinh Văn Dấu bị bắt giữ trái phép, gia đình phải bỏ ra 7,2 triệu đồng để chuộc về. Khi về Dấu bị đa chấn thương, sốt cao, tinh thần hoảng loạn phải điều trị tại bệnh viện.

Dấu cho biết ngày 5-11, em cùng năm người bạn bị dụ dỗ đưa đến Công ty TNHH Đức Hoàng ở Đức Trọng. Từ đây, Công ty Đức Hoàng môi giới bán các em cho ông Lê Văn Bảy. Công việc chính mà các em được giao làm là cuốc đất, bón phân, hái cà phê với tiền lương hứa hẹn là 2,5 triệu đồng/tháng. Do công việc nặng nhọc nên chiều 12-11, Dấu và các bạn đã bỏ trốn. Các bạn chạy thoát, Dấu bị gia đình ông Bảy bắt lại đưa về giam giữ. Trong thời gian này, Dấu bị Bảy, Lịch, Dũng, Kiểm đánh đập, ép gọi điện thoại về nhà mang tiền đến để chuộc. Nhờ sự can thiệp của Công an xã Ninh Loan, Dấu mới được giải thoát.

