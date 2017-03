Bắt can phạm cuối cùng trong vụ trốn trại tập thể

Khoảng 15 giờ 30 ngày 14-12, tại địa bàn H.Hóc Môn, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đã bắt được can phạm cuối cùng trong vụ trốn trại tập thể xảy ra tại nhà tạm giữ Công an Q.Tân Phú là Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, ngụ đường Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú).

Trước đó, khoảng 3 giờ 45 ngày 17-10-2009, quản giáo nhà tạm giữ Công an Q.Tân Phú phát hiện 10 phạm nhân tại phòng giam số 6 đã bỏ trốn. Các bị can này phạm các tội “cướp giật tài sản”, “mua bán trái phép chất ma túy”, “cố ý gây thương tích”... Sau một thời gian truy lùng ráo riết, Công an Q.Tân Phú đã bắt được 9 bị can trốn trại, gồm: Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Tấn Phát, Vũ Chí Công, Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Anh Tuấn, Huỳnh Hiếu Kem, Phạm Bình Hùng và Trần Văn Lùn.

Theo N.Thọ - Đ.Huy (Thanh Niên)