Bắt “cò” ngân hàng chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng

Từ năm 2005 đến 2010, Hoa móc nối với nhiều cán bộ Ngân hàng Agribank - Chi nhánh phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột lừa hơn 50 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nghe Hoa khoe quen biết nhiều cán bộ ngân hàng, các hộ dân này đến nhờ Hoa vay tiền. Ngoài khoản hoa hồng chi cho Hoa, các hộ dân phải cho Hoa vay ké trong hợp đồng của mình. Bằng thủ đoạn trên, Hoa đã vay trên 35 tỉ đồng bỏ túi riêng nhưng đến hạn trả nợ Hoa không góp tiền trả khiến các nạn nhân bị ngân hàng xiết nợ.

Vợ chồng Đào Thị Phúc và Nguyễn Hậu (trú Cư M’gar, Đắk Lắk) nhờ Hoa vay giúp 110 triệu đồng. Hoa vay ké thêm 90 triệu thành 200 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho vợ chồng chị Phúc 80 triệu đồng. Uất ức vì phải gánh nợ cho “cò” Hoa dẫn đến nguy cơ mất nhà, hai vợ chồng đã tự tử, để lại hai đứa con nhỏ.

Hoa đang ký vào lệnh bắt tạm giam. Ảnh: T.Anh

Ngày 25-10-2010, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do Hoa đang mang thai nên được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Đến nay, để đảm bảo cho quá trình điều tra, đề phòng khả năng sau khi sinh con Hoa sẽ bỏ trốn, cơ quan điều tra quyết định bắt Hoa.

Liên quan tới “cò” Hoa, trước đó công an đã bắt khẩn cấp bốn cán bộ của Ngân hàng Agribank - Chi nhánh phường Tân Lợi. Trong đó có Trần Văn Lâm, nguyên giám đốc chi nhánh.

l Ngày 28-7, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt tạm giam bà Dương Thị Thúy Hà, chủ Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ Thương mại Bảy Hà (TP Đồng Hới), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, bà Hà bị năm người tố cáo chiếm đoạt 16 tỉ đồng.

Theo dư luận, còn nhiều nạn nhân với lý do khác nhau chưa công khai tố cáo, số tiền mà nữ chủ doanh nghiệp này chiếm đoạt có thể lớn hơn rất nhiều lần. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

N.ĐỨC - TIẾN ANH - P.NHA