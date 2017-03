Thuận và chị NTN (xã Định Thành A, huyện Đông Hải) có quan hệ tình cảm và Thuận có cho chị N. mượn một lượng vàng để làm ăn. Do chị N. không trả nợ nên Thuận đã bắt cóc con gái của chị và dọa bán qua Campuchia. Nhận được tin báo, công an đã giải cứu con chị N. an toàn.

HÀN NGUYÊN