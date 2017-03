Bắt cóc người tình để đòi nợ

Cơ quan đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Xuân Nhàn (66 tuổi, ngụ phường 3, TP Vũng Tàu) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là NTKL (34 tuổi) - người từng có quan hệ tình cảm với ông Nhàn.

Tiếp xúc Pháp Luật TP.HCM, chị L. cho biết cách đây ba năm, L. là nhân viên massage. Khi ông Nhàn tới đây, hai người quen biết nhau, có nảy sinh tình cảm. Thời gian này, L. tâm sự với ông Nhàn ý định tách ra làm ăn riêng và muốn sang nhượng lại quán massage đang làm. Ông Nhàn đã đưa cho L. 60 triệu đồng, đưa làm hai lần tại quán cà phê và không có ghi giấy nhận nợ. Tuy nhiên, sau khi cầm tiền, L. không sang quán trên mà nghỉ việc, cắt đứt liên lạc với ông Nhàn. Đến năm 2010, L. lấy chồng và làm ăn riêng.

Ông Nhàn tại trụ sở công an. Ảnh: KL

L. kể: “Cách đây mấy ngày, ông Nhàn tìm được số điện thoại và gọi cho tôi hỏi có nhớ ông không? Do tôi sợ chồng biết chuyện nên không trả lời.

Tối 18-11, L. vừa ra tới đầu hẻm thì bị hai người đàn ông chặn xe khống chế rồi đưa lên xe taxi. L. bị gí đầu xuống sàn xe nên không biết đi đâu. Chỉ khi nghe một người đàn ông nói: “Chạy ra đường Ba Tháng Hai” thì mới biết. Taxi chạy tới đường Ba Tháng Hai thì rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Lúc này đèn xe bật sáng lên, L. mới nhận ra ông Nhàn cùng hai người đàn ông khác ngồi cùng trên xe. Ông Nhàn buộc L. phải ký vào giấy mượn tiền được soạn sẵn với số nợ là 84 triệu đồng. Ngày vay mượn là 1-7-2009. Tổng cộng tính lãi suất ngân hàng tới nay thành 119 triệu đồng. Ngoài ra vòng vàng, nhẫn trên người L. cũng bị ông Nhàn lột sạch luôn và buộc viết vào giấy là tự nguyện giao trừ cấn nợ. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, nhóm bắt cóc mới gọi taxi chở L. về thả tại gần Công viên Bãi Trước và đe dọa L. không được trình báo công an. Tuy nhiên, ngay sau đó L. đã đến công an tố giác và ông Nhàn bị tạm giữ điều tra. Tại cơ quan công an, ông Nhàn khai L. đã mượn tiền của mình để làm ăn nhưng trốn tránh không trả là lừa đảo. Do bực tức, ông Nhàn thuê mướn số thanh niên đi bắt cóc L. đòi nợ. Công an cũng đã xác định được tài xế taxi chở nhóm ông Nhàn đêm hôm đó là nhân viên của hãng taxi Mai Linh tại Vũng Tàu.

Hiện Công an TP Vũng Tàu đang tiến hành làm rõ các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

TRÙNG KHÁNH