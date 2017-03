Bắt cửa hàng trưởng lâm sản làm thất thoát tiền tỉ

Trước đó, giữa tháng 9-2010, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Coi cùng sáu bị can khác nguyên là giám đốc và cán bộ Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.

Được biết, liên quan đến vụ án này, từ năm 1999-2001, bị can Phan Anh Sơn (nguyên giám đốc Công ty Thương mại lâm sản Hà Nội) đã ký 20 khế ước vay vốn ngân hàng để các chi nhánh, đơn vị trực thuộc làm thất thoát trên 200.000 USD và 1,6 tỉ đồng. Trong đó, bị can Coi cùng hai bị can khác bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về việc làm thất thoát 168.000 USD và 1,6 tỉ đồng tiền của Nhà nước.

THANH TÚ