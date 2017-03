Bắt cục phó cảnh sát - em ruột Dương Chí Dũng

(PL)- Ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện bắt, tạm giam đối với ông Dương Tự Trọng, công tác tại Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII - Bộ Công an), vì tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Theo cơ quan điều tra, việc bắt ông Trọng là bước quan trọng trong việc điều tra một số quan chức trong đường dây tổ chức cho nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng bỏ trốn. Ông Trọng là em ruột của Dương Chí Dũng. Thời điểm ông Dũng bỏ trốn, ông Trọng là đại tá, giữ chức vụ phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng. Cuối năm 2012, ông Trọng được Bộ Công an điều động giữ chức vụ cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Như vậy, ông Trọng là người thứ tám đã bị khởi tố, bắt giam trong đường dây tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn. NGUYỄN DÂN