Bắt cùng lúc bốn người bị truy nã

Theo phòng truy nã Công an tỉnh Bình Dương (PC52) thì năm bị can này đã gây án trên địa bàn thị xã Dĩ An và huyện Phú Giáo. Mai bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản, Phụng và Trí bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, Sang bị truy nã về hành vi chiếm đoạt tài sản, Nhật bị truy nã về hành vi cố ý gấy thương tích.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, từ đầu tháng 8 đến nay, các trinh sát đã truy bắt và vận động được nhiều nghi can bị truy nã với hành vi nguy hiểm như giết người, cướp tài sản. Tổng số đối tượng bị truy bắt và vận động ra đầu thú khoảng 60 người.

XUÂN LƯƠNG