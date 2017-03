Bắt cướp lộ ra “đại lý” ma túy

Liên quan đến vụ cướp này, Công an quận 7 cũng khởi tố, bắt giam Lữ Văn Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, chiều 6-12-2012, Thắng và Hoàng đến một ngôi nhà tại hẻm 997 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 do bà NTL làm chủ để tìm gặp Lữ Văn Thanh (con trai của bà L.). Lúc này, Hoàng dừng xe ở đầu hẻm chờ, còn Thắng vào nhà. Do Thanh bận việc ra ngoài nên trước đó có dặn bà L. nếu có ai đến tìm cứ dẫn vào phòng khách ngồi đợi Thanh về. Nghe Thắng nói tìm Thanh để bán máy tính xách tay, bà L. dẫn Thắng vào nhà.

Bất ngờ, Thắng rút ra một khẩu súng ngắn cầm tay, tay còn lại cầm dao gí thẳng vào người bà L. uy hiếp rồi buộc bà dẫn lên phòng ngủ của Thanh. Tại đây, Thắng dùng dây trói bà L. lại rồi lục tung trong phòng Thanh lấy đi một gói nylon chứa ma túy đá và 19 viên thuốc lắc. Tiếp theo, Thắng xuống dưới nhà lấy một số tài sản gồm: hai máy tính xách tay, 10 ĐTDĐ các loại và 6,5 triệu đồng tiền mặt.

Từ trái sang phải: Nguyễn Việt Thắng, Ngô Khanh Hoàng và Lữ Văn Thanh.

Hai khẩu súng giả công an thu giữ được. Ảnh: T.KHUÊ

Ngay sau đó, bà L. và Thanh đã trình báo Công an quận 7 về vụ cướp táo tợn vừa xảy ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 7 đã bắt được Thắng và Hoàng khi cả hai đang ẩn náu và “phê” ma túy tại khách sạn TV trên đường Cao Thắng (quận 10). Hoàng và Thắng thừa nhận hành vi cướp tài sản, đồng thời khai báo số ma túy tìm thấy trong phòng ngủ của Thanh.

Quá trình điều tra, công an xác định Hoàng và Thắng là hai con nghiện, từng nhiều lần mua ma túy của Thanh. Chiều hôm đó, Hoàng chở Thắng đến nhà Thanh mua ma túy. Trong lúc đói thuốc, Thắng đã ra tay uy hiếp bà L. để lục soát cướp ma túy trong phòng Thanh lẫn số tài sản tại nhà. Về khẩu súng gây án, Hoàng, Thắng khai đó là súng nhựa, cơ quan công an đã thu hồi hai khẩu súng giả của Hoàng, Thắng. Từ lời khai của hai kẻ cướp, công an đã bắt Lữ Văn Thanh để điều tra mở rộng về đường dây ma túy.

HOÀNG TUYẾT