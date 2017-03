Bắt cướp, một công an bị đâm chết

Theo lời kể của một chiến sĩ công an trong chuyên án bắt các đối tượng trộm cướp liên tỉnh, sau nhiều ngày mai phục, nhóm chiến sĩ công an thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) - Công an TP Đà Nẵng phát hiện hai người còn lại trong nhóm bốn tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã về tội trộm cướp liên tỉnh. Đại úy Phan Công Việt xông vào bắt tên cướp thì bị tên này đâm nhiều nhát dao vào người. Thượng sĩ Ngô Thanh Đông tiếp cứu cũng bị tên cướp đâm ba nhát. Tên cướp bị bắt ngay sau đó, còn một tên khác trốn thoát.

Đại úy Phan Công Việt được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nhưng đã qua đời do vết thương quá nặng. Còn trung sĩ Ngô Thanh Đông sức khỏe yếu, hiện vẫn đang được cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, tên cướp bị bắt là Phạm Đình Dương (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả ĐỖ HÒA (phường 2, quận 8, TP.HCM, e-mail: hoaq82008@yahoo.com):

Trước hết, tôi nói lời chia buồn với gia đình đồng chí công an. Theo tôi, ngành công an nên trang bị súng đầy đủ khi tiếp cận đối tượng có vũ khí.