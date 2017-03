Bắt đầu một đợt mưa lớn ở miền Trung

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) hôm qua cho biết, vùng áp thấp (AT) trên biển đã di chuyển vào đất liền và đi sâu vào vùng hạ Lào, Campuchia. Tuy nhiên, vẫn còn một hình thế thời tiết xấu là dải hội tụ nhiệt đới đi ngang qua Nam Trung Bộ, đang dịch chuyển dần về phía bắc.

Dải hội tụ nhiệt đới này nối với một vùng AT trên vịnh Bengal và một vùng AT khác ở Philippines, có xu hướng mạnh lên. Do vậy, miền Trung bắt đầu một đợt mưa lớn. Trong khi đó, thời tiết ở miền Nam hơi giảm mưa so với những ngày trước. Do còn chịu ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới và đới gió tây nam, nên mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối. Vùng ven biển ĐBSCL và phía bắc miền Đông còn có mưa to.

* Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Phước hôm qua cho biết, vào khoảng 23 giờ ngày 11.10, tại khu phố Xuân Đồng, Phước Hòa, Phước Thiện (P.Tân Thiện, TX Đồng Xoài) đã xảy ra một trận ngập lụt làm ngập nhà của hơn 150 hộ dân, thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng. Đến 10 giờ sáng qua, nước vẫn dâng cao, có nơi lên đến 2m. Bộ Chỉ huy quân sự TX Đồng Xoài phải điều động ca-nô sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập nước (ảnh). Nguyên nhân gây ra đợt ngập lụt này là do mưa kéo dài hơn 10 ngày qua, trong đó ngày 10.10 lên đến 295 mm.

Theo M.Vọng - N.Văn (TNO)