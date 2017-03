Bắt Đinh Nhật Uy - anh của Đinh Nguyên Kha

Tân An, giám đốc Công ty TNHH AT (chuyên sửa chữa máy vi tính và photocopy) vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Qua khám xét nơi ở và trụ sở công ty của Uy, công an đã thu giữ nhiều tài liệu có nội dung xâm phạm quyền lợi hợp pháp của tổ chức công dân.

Trước đó, cơ quan an ninh phát hiện Đinh Nhật Uy soạn thảo, đăng tải một số hình ảnh và bài viết đăng trên trang blog cá nhân có nội dung sai sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân.

Được biết, Đinh Nhật Uy là anh ruột của Đinh Nguyên Kha, bị cáo đã bị TAND tỉnh Long An đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 16-5 và tuyên phạt tám năm tù về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị cáo Kha còn bị tuyên phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác, tổng cộng hình phạt 10 năm tù.

TƯỜNG VÂN