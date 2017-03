Bắt đối tượng chạy trốn công an, dùng dao tự tử và cố thủ

Đối tượng Đinh Thanh Phong người vừa bị bắt không phải đang đi cướp giật mà đang trong quá trình chạy trốn. Người phụ nữ đi cùng là vợ của đối tượng Đinh Thanh Phong.

Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hải hai vợ chồng đối tượng Đinh Thanh Phong bị người dân ở quận Gò Vấp tố cáo về tội lừa đảo. Chiều ngày 6 - 2 hai vợ chồng Phong đến trực tiếp nhà người dân tố cáo để giải quyết vụ việc. Khi đến nhà thì được biết người dân đã báo công an nên vợ chồng Phong bỏ chạy.



Hai vợ chồng Phong nhảy lên chiếc xe buýt BKS: 53N4317 để chạy trốn. Công an quận Gò Vấp và CSGT đã đuổi theo chiếc xe buýt trên.







Nhà hàng, tiệc cưới Happy Sky, số 256 đường Tô Ký, F.Tân Chánh Hiệp, quận 12 nơi đối tượng Đinh Thanh Phong, sinh năm 1981 ngụ quận Tân Bình. TP.HCM lẩn trốn

Đến nhà hàng, tiệc cưới Happy Sky, số 256 đường Tô Ký, F.Tân Chánh Hiệp, quận 12 thì tài xế xa buýt dừng xe. Vợ đối tượng Phong bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ. Phong dùng dao khống chế một người phụ nữ đang đi trên xe nhằm trốn thoát. Thấy uy hiếp không được vì lực lượng chức năng quá đông nên Phong cắt vào tay và cổ để tự tử. Thấy vậy không ai dám xông vào nên Phong chạy vào nhà hàng để trốn.(Theo lời khai tại cơ quan công an thì Phong khai đã nhặt con dao Thái trên xe buýt).



Bệnh viện Quận 12, nơi đang cấp cứu đối tượng nam cắt vào cổ tay để tự tử



Công an đã phát hiện Phong trốn trên trần của nhà vệ sinh nhà hàng. Do Phong đang cầm dao và bị thương nên công an đã bắt thang lên để thuyết phục Phong.



Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng Công an quận 12 là người trực tiếp nói chuyện và thuyết phục Phong ra ngoài. Cuộc nói chuyện diễn ra khoảng gần 50 phút thì Phong ra ngoài và được đưa đến BV Q.12 để sơ cứu.

Hiện cả hai vợ chồng Phong được đưa về công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 để lấy lời khai và điều tra làm rõ.





Đông đảo người dân tụ tập trước cổng bệnh viện Quận 12, nơi đối tượng chạy trốn công an đang được cấp cứu.

Ái Nhân