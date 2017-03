Bắt đối tượng khoét tường trốn trại tạm giam

Trước đó, ngày 20-4, khi đang bị tạm giam tại Công an TP Tam Kỳ để phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp, Thương đã khoét tường trốn ra ngoài. Sau gần một tháng truy nã, đến tối 16-5, Công an TP Tam Kỳ mới có được một số đầu mối ban đầu. Ngày 17-5, tổ công tác của Công an TP Tam Kỳ đã khoanh vùng được chính xác vị trí ẩn náu của Thương để tóm gọn.

ÂN VIỆT