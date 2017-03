Bắt đối tượng tàng trữ xác hai con hổ và đầu sư tử

Lúc 18 giờ ngày 22-6, lực lượng cảnh sát môi trường và cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ập vào nhà riêng ông Thoan, phát hiện nơi đây đang tàng trữ trái phép các cá thể động vật hoang dã, quý hiếm trong tủ đá. Công an thu giữ hai con hổ đã bị móc ruột, một con beo, đầu sư tử, một bộ xương động vật chưa phân định được loài cùng nhiều bộ phận, cá thể các loài động vật hoang dã. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang làm thủ tục giám định tang vật.

Cá thể hổ và beo đang tạm giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.LAM

Đây là vụ động vật hoang dã, quý hiếm được phát hiện lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Nghệ An.

Đ.LAM