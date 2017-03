Bất đồng quan điểm về thủy điện Đức Thành trên sông Đồng Nai

Nhưng theo ông Trần Văn Thành - giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên, do thủy điện Đức Thành nằm ở vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên (cách ranh giới vườn khoảng 4km) nên việc xây dựng sẽ thu hút dân cư trong vùng và di dân tự do từ nơi khác vào khu vực vùng ven công trình để sinh sống.



Còn TS Đào Trọng Tứ - giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi biến đổi khí hậu - cho rằng hiện sông Đồng Nai phải gánh trên mình quá nhiều thủy điện.



Do đó, việc có thêm dự án thủy điện Đức Thành càng làm dòng sông Đồng Nai bị tác động xấu hơn như: phá vỡ sinh thái, sinh cảnh của phần lớn khu vực thượng lưu và trung lưu hệ thống sông Đồng Nai; tác động xấu đến môi trường sinh thái; làm thay đổi lớn về cơ cấu dòng chảy tự nhiên xuống các khu vực hạ lưu theo chiều hướng bất lợi...



Theo Đ.BÌNH - Đ.TUYÊN (TTO)