Bắt được cá “khủng” cắn người

Con cá nóc mít nghi là thủ phạm cắn người bị bắt ngày 6-7 - Ảnh: Ngọc Tài



Theo NGỌC TÀI (TTO)



Ông Tâm kể trong lúc đang tắm dưới sông Nguyễn Văn Tiếp B thì có cảm giác ở cánh tay có vật gì cắn và giật mạnh. Nhìn lại thì thấy một con cá to đang cắn áo. Do răng cá dính vào áo không tự gỡ ra được nên ông Tâm nhanh tay giữ con cá lại và hô hoán để mọi người gần đó phụ giúp.“Lúc bắt được con cá mới biết cái áo tôi đã bị cá cắn rách te tua. Kiểm tra miệng cá thì quả thật răng của nó rất sắc, đưa vật gì vô cũng bị cá cắn đứt lìa” - ông Tâm nói.Con cá ông Tâm bắt được thường gọi cá nóc mít, nặng khoảng 350 gram, dài khoảng 15cm, bụng rất to. Nhiều người lớn tuổi ở đây nói chưa bao giờ họ nhìn thấy con cá nóc mít nào to như vậy, thường cá chỉ to bằng hai ngón tay. Hàm răng cá này có hai răng lớn ở giữa rất sắc.